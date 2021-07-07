Движение по новому путепроводу в Мытищах откроют в августе

Новый путепровод, соединяющий улицы Фрунзе и Мира, откроют в Мытищах в августе. По нему смогут проезжать 50 тысяч машин в день. Его возводят по президентскому проекту «Безопасные качественные дороги».

Это отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик. Он добавил, что уже завершили трудоемкий этап по устройству основания для проезжей части.

Строительство идет в графике и находится на контроле губернатора Андрея Воробьева. <…> Открыть движение по путепроводу планируем в августе этого года Алексей Гержик.

В работах постоянно задействовали 120 специалистов и свыше 30 машин. Путепровод строят в составе транспортной развязки.

Разрешенная скорость движения по основному ходу составит 80 километров в час, а на съездах — 70. Вскоре здесь появятся дорожные знаки, видеонаблюдение, две автобусные остановки и шумозащитные экраны.

Четырехполосный путепровод сможет улучшить транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ, обеспечить дополнительный выезд на Ярославское шоссе и разгрузить от пробок эстакаду на Олимпийском проспекте.