Движение по новому путепроводу в Дедовске запустят в третьем квартале 2020 года

Строители завершили монтаж основной части пролетного строения путепровода через железную дорогу у станции Дедовск. Общий вес установленных металлоконструкций составил 400 тонн. Полностью завершить работы по монтажу планируется в феврале 2020 года. Как сообщил министр транспорта Подмосковья, запустить автомобильное движение по новому путепроводу планируется в третьем квартале 2020 года.

Длина пролетного строения составит 121 метр, общий вес конструкций — 680 тонн.

«На данный момент выполнено более 55% от общего объема работ. Строительство путепровода идет в соответствии с графиком. Запуск автомобильного движения по новому путепроводу планируется в третьем квартале 2020 года», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

На объекте постоянно задействованы 48 специалистов и 12 единиц техники. В настоящее время продолжается переустройство инженерных коммуникаций ОАО «РЖД», сетей водопровода и линий электроснабжения.

Проектом предусмотрено строительство двухполосного путепровода в составе транспортной развязки с кольцевым пересечением в одном уровне в районе улиц Гурьянова, Ногина и Железнодорожная. Протяженность нового сооружения составит 2,2 километра, из них 130 метров — длина путепровода. Расчетная скорость движения по основному ходу дороги составит 70 км/ч с перспективной пропускной способностью порядка 14 тысяч автомобилей в сутки. Ширина новой дороги составляет 16,2 метра, а проезжей части на кольцевом пересечении — 11 метров.

Строительство путепровода ведется с ноября 2018 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, к которому с соответствующей просьбой обратились жители Дедовска.

Новый путепровод обеспечит бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между частями города, в том числе для проезда экстренных служб. Ликвидация ж/д переезда также обеспечит безопасное движение поездов Рижского направления. Благодаря строительству нового объекта транспортной инфраструктуры жители Дедовска будут экономить в пути от 30 минут до 1,5 часов ежедневно.