Подмосковье 17 мая 2023, 14:55 Движение по новому путепроводу откроют в Аникеевке в конце 2024 года Минтранс Подмосковья

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Устройство опор путепровода со стороны Новорижского шоссе стартовало в Аникеевке. Строители также начали перекладку коммуникаций. Работы планируют завершить в конце 2024 года.

Как сообщили в Минтрансе, рабочие начали устройство с первой по шестую опору со стороны Новорижского шоссе и с седьмой по 12 со стороны Волоколамского шоссе.

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«Проводится устройство гидроизоляции, ведется подготовка к устройству ригелей (верхней части) опор. Также ведется строительство ливневой канализации, рядом с железнодорожной станцией ведется устройство парковочного пространства и площадки Северного ТПУ», — отметили в ведомстве.

Путепровод будет построен в створе с Аникеевской улицей в составе транспортной развязки. Длина объекта составит 410 метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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