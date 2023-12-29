Подмосковье 29 декабря 2023, 17:14 Движение по новому надземному переходу открыли в Красногорске Минтранс Подмосковья

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В Красногорске открыли движение по новому надземному пешеходному переходу на пересечении Речной улицы и Волоколамского шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

«Строительство нового надземного перехода длиной более 166 метров позволило ликвидировать наземный переход и в перспективе увеличить пропускную способность на одном из загруженных участков Волоколамского шоссе», — заявил зампред правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Переход через оживленную трассу стал безопаснее для 45 тысяч местных жителей. Остекление перехода выполнили из ударопрочного материала, его оборудовали лестницами и пролетами. До конца второго квартала следующего года в переходе установят лифты для маломобильных граждан, а прилегающую территорию благоустроят.

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