Подмосковье 17 августа 2023, 17:17 Движение по МЦД-3 открыли в Химках Пресс-служба губернатора Московской области

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Движение на МЦД-3 открыли по всему Подмосковью, в том числе в Химках маршрут проходит через шесть станций. Третий диаметр ускорит путь до Москвы и повысит комфорт пассажиров, ведь уже запустили электропоезда нового поколения.

МЦД-3 протянулся от Зеленограда до Раменского. Старт движению дали президент Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Это долгожданное событие для Химок, Раменского, Люберец и Жуковского, где живут почти миллион человек, а к 2030 году население увеличится почти в два раза. <…> Поздравляю всех с запуском МЦД-3 и надеюсь, что теперь поездки станут еще комфортнее», — отметил губернатор.

Планируется, что пассажиропоток в Химках увеличится вдвое. Станции модернизируют в соответствии со стандартами Московских центральных диаметров к 2026 году.

«С запуском нового диаметра интервал движения поездов сократится до пяти минут, а время в пути от станции Химки до ближайшей столичной станции составит четыре минуты. Поезда будут курсировать без дневных перерывов», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

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