Подмосковье 12 декабря 2023, 18:02 Движение по мосту у деревни Матюково открыли после ремонта Минтранс Подмосковья

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Ремонт моста через ручей у деревни Матюково завершили в Ступине. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, проезд транспорта по искусственному сооружению уже открыт.

Капитальный ремонт моста начался в прошлом году. Здесь установили новые кольца водопропускной трубы для ручья и обустроили надежные металлические барьерные ограждения.

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Мост имеет большую социальную и транспортную значимость — он соединяет множество небольших населенных пунктов городского округа Ступино и служит проездом к трассе А-108 и Староситненскому шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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