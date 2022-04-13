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    13 апреля 2022, 13:42

    Движение по мосту через реку в Истре досрочно открыли после ремонта

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Мост через реку Малую Истру досрочно отремонтировали в Подмосковье. Этот участок дороги обеспечивает сообщение с Новорижским шоссе. Уже открыли движение машин.

    Движение по мосту через реку в Истре досрочно открыли после ремонта | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что у моста высокая социальная значимость.

    Теперь около 15 тысяч автомобилистов смогут комфортно и безопасно проезжать по данному участку

    Алексей Гержик.

    Он напомнил, что ремонт начался в феврале. Его выполнили оперативно — на дороге устранили повреждения.

    Там обновили ограждения, асфальт, плиты, стенки, тротуарные консоли. На площадке трудились 20 рабочих.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важных дорожных проектах 2022 года.