Подмосковье 23 ноября 2023, 16:09 Движение по мосту через Осетр открыли в Серебряных Прудах после реконструкции Ирина Матвеева

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Реконструкция моста, соединяющего Серебряные Пруды и Зарайск, завершилась в Подмосковье. Он стал шире и выше — дорожное полотно подняли на несколько метров.

С обеих сторон от моста оборудовали пешеходные дорожки, а также провели освещение. С открытием дорожного объекта появилась прямая дорога до Зарайска, Луховиц и Коломны, где многие жители учатся и работают.

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«В сентябре прошлого года дорожники начали капитальный ремонт моста через реку Осетр. Сейчас работы завершены — на объекте отремонтировали пролетные строения, мостовое полотно, заменили ограждения и системы водоотвода», — прокомментировал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть жалобы на работу транспорта.

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