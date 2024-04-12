Подмосковье 12 апреля 2024, 14:14 Движение по кольцевой развязке на Пятницком шоссе в Химках откроют до конца года Минтранс Подмосковья

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Строительство кольцевой развязки на Пятницком шоссе продолжается в Химках. На данный момент рабочие завершили устройство насыпи земляного полотна на 60%, продолжается обустройство ливневой канализации и локальных очистных сооружений

Выезд из деревни Юрлово соединит Пятницкое шоссе с его будущим дублером. Это позволит улучшить транспортную доступность прилегающих к Пятницкому шоссе жилых районов и обеспечить проезд в сторону Москвы без пробок.

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В региональном Минтрансе уточнили, что открыть движение по основному ходу автодороги планируется в конце 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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