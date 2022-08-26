facebook_pixel
    26 августа 2022, 18:11

    Движение по четырем полосам Володарского шоссе запустили в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Новый асфальт уложили на двух сторонах Володарского шоссе в Подмосковье. Это стало частью масштабной реконструкции дороги. По четырем полосам запустили движение.

    Движение по четырем полосам Володарского шоссе запустили в Подмосковье | Изображение 1

    В сентябре обустроят обочины, тротуары и откосы, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    Это первый этап реконструкции Володарского шоссе, который завершится к концу года. В результате дорога сможет принять вдвое больше машин.

    Движение по четырем полосам Володарского шоссе запустили в Подмосковье | Изображение 2

    После реконструкции каждый день здесь смогут проезжать свыше 70 тысяч автомобилистов.

    Съезд с Володарского шоссе в сторону Москвы достроят в 2024 году.

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о еще одном важном проекте — строительстве дублера МКАД.