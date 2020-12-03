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    03 декабря 2020, 21:39

    Движение по Афанасьевскому мосту в Воскресенске откроют летом 2021 года

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    Новый Афанасьевский мост в Воскресенске соединит левый и правый берег реки Москва. Уже сейчас по нему можно пройти, но пока только строителям. На то, чтобы соединить пролетные строения в одну линию, у специалистов ушло всего 5 месяцев. Справились с работой досрочно — раньше на 30 дней.
    Движение по Афанасьевскому мосту в Воскресенске откроют летом 2021 года | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Задача на ближайшее будущее опустить конструкцию на опоры и построить подходы к мосту.

    «Мост современный, выдержит любую нагрузку. Мы очень ждем, и для любого жителя Воскресенска — это знаковое событие. Сегодня мы стали свидетелями именно этой надвижки, то есть берега соединились, а дальше будет завершение этого проекта, когда пойдет техника», — сказал глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.

    Движение по Афанасьевскому мосту в Воскресенске откроют летом 2021 года | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    250 метров идеального дорожного покрытия, шумозащитные экраны и архитектурная подсветка. Так будет выглядеть новый Афанасьевский мост. Переправа свяжет три крупных микрорайона города с населением более 40 тысяч человек.

    Движение по Афанасьевскому мосту в Воскресенске откроют летом 2021 года | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    «Открытие этого моста будет знаковым событием. Как известно, есть три точки любого мостостроения — это начало строительства, надвижка и окончание строительства и пуск автомобильного транспорта. Вот сегодня мы прошли второй принципиальный этап — прошла надвижка над рекой Москвой. Поздравляю с этим замечательным событием не только для Воскресенска, но и для всего южного Подмосковья», — отметил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

    Движение по Афанасьевскому мосту в Воскресенске откроют летом 2021 года | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Переправа свяжет 3 крупных микрорайона города, где проживают более 40 тысяч человек. Первые машины по новому мосту поедут летом 2021 года. А пока жители пользуются старой переправой. Там организовано реверсивное движение.