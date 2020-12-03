Движение по Афанасьевскому мосту в Воскресенске откроют летом 2021 года

Источник фото: телеканал «360»

Задача на ближайшее будущее опустить конструкцию на опоры и построить подходы к мосту.

«Мост современный, выдержит любую нагрузку. Мы очень ждем, и для любого жителя Воскресенска — это знаковое событие. Сегодня мы стали свидетелями именно этой надвижки, то есть берега соединились, а дальше будет завершение этого проекта, когда пойдет техника», — сказал глава г. о. Воскресенск Артур Болотников.

Источник фото: телеканал «360»

250 метров идеального дорожного покрытия, шумозащитные экраны и архитектурная подсветка. Так будет выглядеть новый Афанасьевский мост. Переправа свяжет три крупных микрорайона города с населением более 40 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

«Открытие этого моста будет знаковым событием. Как известно, есть три точки любого мостостроения — это начало строительства, надвижка и окончание строительства и пуск автомобильного транспорта. Вот сегодня мы прошли второй принципиальный этап — прошла надвижка над рекой Москвой. Поздравляю с этим замечательным событием не только для Воскресенска, но и для всего южного Подмосковья», — отметил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Источник фото: телеканал «360»

Переправа свяжет 3 крупных микрорайона города, где проживают более 40 тысяч человек. Первые машины по новому мосту поедут летом 2021 года. А пока жители пользуются старой переправой. Там организовано реверсивное движение.