Движение около ЖК «Государев Дом» оптимизировали в Подмосковье

В Ленинском округе оптимизировали дорожную разметку на участке автодороги, проходящей вблизи жилого комплекса «Государев Дом». Работы провели в рамках программы «Долой глупые пробки», являющейся частью президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

На участке дороги на трех пересечениях с въездами в жилые кварталы увеличили количество полос с двух до трех, а на одном — до четырех. Общая длина измененного участка составляет более километра. Перед перекрестками появились карманы для поворотов. На четырех пересечениях применена направляющая разметка, а на нерегулируемом пешеходном переходе в районе автобусной остановки «Лопатино» в разметке предусмотрели безопасную зону.

Благодаря произведенным работам ежедневный проезд станет быстрее и безопаснее для более чем пяти тысяч местных жителей.