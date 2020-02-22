Движение общественного транспорта в Подмосковье изменится на выходные

В предстоящие выходные общественный транспорт в Подмосковье будет работать иначе. Об изменениях движения пригородных поездов и автобусов сообщили в пресс-службе регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

На центральном участке МЦД-2 от Нахабино до Подольска 22, 23 и 24 февраля с 9:40 до 13:40 ограничат движение поездов на участке Москва-Каланчевская — Курский вокзал. На Курском направлении пригородные поезда будут следовать до Курского вокзала и отправляться обратно. На Рижском направлении в сторону Москвы поезда проследуют до станций Дмитровская и Рижская. Со станции Москва-Каланчевская поезда будут ходить только только в сторону области.

На Киевском направлении в ночь с 22 на 23 и с 28 на 29 февраля изменится расписание некоторых пригородных поездов. Это связано со строительством подземного вестибюля на станции Крекшино, которая закрыта на реконструкцию. В частности, изменятся маршруты некоторых поездов, несколько составов вовсе выведут из расписания. Ограничения повлияют и на количество остановок поезда.

На Ярославском направлении 22, 23, 26, 27, 29 февраля также изменят расписание некоторых пригородных поездов. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на станции Мытищи. 22 и 26 февраля выведут из расписания несколько электричек между Москвой и станциями Монино, Щелково, Болшево и Пушкино. У некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

На Октябрьской железной дороге 24 февраля пригородные поезда на участке Москва — Тверь (Конаково) будут ходить по расписанию выходного дня. Это относится как к обычным электричкам, так и к скоростным «Ласточкам».

Автобусы в Московской области будут ходить по расписанию воскресенья.