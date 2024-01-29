Подмосковье 29 января 2024, 17:58 Движение «Народный фронт» помогло монахиням Подмосковья навестить бойцов СВО в госпиталях «Народный фронт»

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Монахини женского Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального монастыря в Подмосковье с самого начала специальной военной операции помогают бойцам. Недавно они обратились к представителям «Народного фронта» с просьбой доставить пять тысяч пасхальных куличей на передовую. Идею сразу же поддержали сотрудники общественной организации.

Представитель «Народного фронта» в ДНР Мария Дончук рассказала об организации процесса.

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«Мы организовали, скоординировали этот процесс, потому что считаем, что нашим бойцам нужна не только материальная, физическая помощь в виде техники или гуманитарки, но и духовная», — подчеркнула Мария Дончук.

Представители «Народного фронта» и монахини Кресто-Воздвиженского монастыря провели неделю в Донецкой Народной Республике. За это время они посетили несколько военных госпиталей, медицинские учреждения, детский дом, склад, монастырь и воскресную школу. В рамках этой поездки матушки и служители монастыря проводили церковные таинства, а также передали детские письма и гуманитарную помощь, которую получили от прихожан монастыря в Подмосковье.

Кроме того, монахини привезли уникальный подарок — духовные аптечки, в которых содержатся просфоры, святая вода, нательные пояса «Живые в помощи», православные кресты, иконки и ладанки. Этот подарок будет служить защитой для бойцов на передовой.

Особое место в поездке занимала воскресная служба, на которую монахини привезли мощи святых великомучеников.

«Народный фронт» «Народный фронт» «Народный фронт»

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