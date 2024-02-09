Подмосковье 09 февраля 2024, 14:53 Движение на ж/д переезде вблизи Куровского временно ограничат 15 февраля Unsplash

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Движение машин на переезде у города Куровское перекроют 15 февраля в связи ремонтными работами на железной дороге. В МЖД сообщили, что ограничение будет действовать с 7:00 до 16:00.

Переезд находится между остановочными пунктами 90-го и 95-го километров, вблизи города Куровское в Подмосковье. Объект временно закроют для ремонта железной дороги. Объехать можно будет по Шатурскому шоссе.

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В феврале и марте на перегоне Куровское — Авсюнино планируется обновить 11,7 километра рельсов и шпал. Путевые работы начнутся 12 февраля.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать поездки.

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