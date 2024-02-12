Подмосковье 12 февраля 2024, 11:04 Движение на ж/д переезде вблизи Куровского временно ограничат 15 февраля ЦППК

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Движение автомобилей на переезде вблизи Куровского ограничат 15 февраля с 07:00 до 16:00. Это связано с проведением ремонтно-путевых работ в зоне переезда.

В региональном Минтрансе уточнили, что совершить объезд можно будет по Шатурскому шоссе. Всего в феврале–марте на перегоне Куровская — Авсюнино планируют обновить 11,7 километра рельсошпальной решетки. Работы начнут проводить 12 февраля.

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