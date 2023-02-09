Подмосковье 09 февраля 2023, 11:28 Движение на улице Первомайской в Серебряных Прудах временно ограничат 10 февраля

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Торжественные мероприятия, посвященные 123 годовщине со Дня рождения Героя Советского Союза маршала Василия Чуйкова и 80-летию победы в Сталинградской битве пройдут в Серебряных Прудах 10 февраля. В связи с этим на улице Первомайской временно будет ограничено движение.

Движение будет перекрыто на участке от остановки «КБО» до остановки «Детский мир» с 11:00 до окончания мероприятия. Жители округа могут объехать по улично-дорожной сети города: по улицам Большой Луговой, 50 лет ВЛКСМ, Советской и Школьной.

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Автомобилистов просят планировать свой маршрут заранее.

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