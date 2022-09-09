Движение в Истре и Красногорске ограничат 10 сентября в связи с Днем города | 360°

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Движение в Истре и Красногорске ограничат 10 сентября в связи с Днем города

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День города 10 сентября отметят в Истре и Красногорске. Из-за этого на некоторых региональных дорогах будет временно ограничено движение. Об этом водителей предупредили в Минтрансе.

Движение с 09:00 до 23:00 будет ограничено на улице Гагарина в Дедовске. Объезд будет возможен по улицам города. Также с 18:00 до 24:00 будет перекрыт участок Волоколамского шоссе от Почтовой до Ремесленной улицы в Красногорске. Обойти ограничение удастся по Ильинскому и Новорижскому шоссе.

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Чтобы подготовит дороги к мероприятиям, на них убрали мусор, устранили ямы, а также помыли покрытие.

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День города 10 сентября пройдет еще в 20 городах Подмосковья. Автомобилистов просят быть особо внимательными и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев открыл первый участок трассы М-12 в Подольске. Его открыли на три месяца раньше срока.

Красногорск

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