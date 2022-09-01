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01 сентября 2022, 22:32

Движение на участке ЦКАД ограничат на два часа 1 сентября

Минтранс Подмосковья предупредил об ограничении проезда на ЦКАД

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Движение транспорта на участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Горьковского до Егорьевского шоссе 1 сентября, ограничат с 22:00 до полуночи. Об этом со ссылкой на «Автодор» сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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«Сегодня с 22:00 до 00:00 запланировано краткосрочное ограничение движения на участке ЦКАД от Горьковского до Егорьевского шоссе в районе пересечения со строящейся трассой М-12», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что со 109 по 111 километр ЦКАД проведут работы по монтажу ферм для знаков дорожного движения.

Водителей призвали быть внимательными и по возможности проезжать участок по альтернативным маршрутам.

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