Подмосковье 01 сентября 2022, 22:32 Поделиться Telegram

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Viber Движение на участке ЦКАД ограничат на два часа 1 сентября Минтранс Подмосковья предупредил об ограничении проезда на ЦКАД Пресс-служба «Автодора»

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Движение транспорта на участке Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Горьковского до Егорьевского шоссе 1 сентября, ограничат с 22:00 до полуночи. Об этом со ссылкой на «Автодор» сообщила пресс-служба транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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«Сегодня с 22:00 до 00:00 запланировано краткосрочное ограничение движения на участке ЦКАД от Горьковского до Егорьевского шоссе в районе пересечения со строящейся трассой М-12», — говорится в сообщении.

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