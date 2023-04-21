Подмосковье 21 апреля 2023, 12:25 Движение на участке трассы М-1 в Одинцове ограничат в ночь на 22 апреля Unsplash

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Минтранс Подмосковья предупредил о временном ограничении движения на участке трассы М-1 «Беларусь» в Одинцове. Водителям следует заранее планировать маршрут объезда.

Движение ограничат с 00:00 до 06:00. В это время нельзя будет проехать на участке с 45-го по 66-й километр трассы М-1 в сторону области. Объезд возможен по Можайскому шоссе.

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Перекрытие дороги нужно для того, чтобы произвести монтаж балок путепровода будущей развязки на 59-м километре трассы М-1. Она сделает заезд в парк «Патриот» из Москвы быстрее и удобнее.

Безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев.

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