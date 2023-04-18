Подмосковье 18 апреля 2023, 17:06 Движение на трассе М-9 «Балтия» ограничат в Красногорске из-за ремонта моста

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На 19,5 километре Новорижского шоссе в Красногорске ограничат движение на мосту через реку Москву из-за ремонтных работ. Работы планируют завершить в четвертом квартале 2023 года.

Как сообщили в Минтрансе, мост приведут в порядок и проведут работы для обеспечения его долговечности. Основные работы завершат в третьем квартале этого года.

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Водителей просят отнестись с пониманием и быть внимательными во время движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ в Подмосковье направят 320 миллиардов рублей.

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