Подмосковье 28 июня 2023, 03:30 Движение на трассе М-7 «Волга» в Орехово-Зуеве ограничат из-за работ с 24 по 27 июля ФКУ "Центравтомагистраль"

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С 24 по 27 июля в поселке Плотава в Орехово-Зуеве ограничат движение автомобилей на трассе М-7 «Волга». Перекрытия произойдут на 80-м и 82-м километрах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«По информации ФКУ „Центравтомагистраль“ движение будет закрыто в период с 00:00 до 03:00 продолжительностью не более 30 минут в связи с проведением монтажных работ», — уточнили в ведомстве.

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