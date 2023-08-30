Подмосковье 30 августа 2023, 09:24 Движение на трассе М-2 в Серпухове ограничат 30 и 31 августа Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Минтранс Подмосковья предупредил о временном перекрытии федеральной трассы М-2 «Крым» в Серпухове. Движение ограничат 30 и 31 августа, а также 4 сентября возле моста через реку Оку.

Трассу перекроют ночью в связи с монтажными работами. Проехать будет нельзя в промежуток с 01:00 до 04:00, при этом продолжительность ограничений составит не более 30 минут.

Реклама

Временные изменения произойдут на участке со 101-го по 103-й километр трассы М-2 «Крым». Водителям нужно заранее скорректировать маршрут в указанный промежуток времени или ожидать окончания работ на месте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».