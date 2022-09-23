Движение на трассе А-108 в Клину ограничили из-за ремонта моста | 360°

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23 сентября 2022, 13:15

Движение на трассе А-108 в Клину ограничили из-за ремонта моста

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Ремонт моста через реку Сестру начался в Клину. Из-за этого схема движения на трассе А-108 временно изменилась.

«Центравтомагистраль» сообщает, что на период ремонтных работ движение на отрезке будет организовано реверсивным способом со светофором. Дорожники отремонтируют несущие конструкции моста, заменят полотно и барьерное ограждение, после чего проезд возобновится в прежнем режиме. Работы продлятся до июля 2023 года.

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Летом в Подмосковье привели в порядок четыре моста в Богородском, Сергиево-Посадском, Чеховском и Серпуховском округах. Ранее, весной этого года, в Истре отремонтировали еще один мост — через реку Малую Истру. В целом же годовой план ремонта дорог полностью завершили уже в 16 городских округах Подмосковья. Работы продолжаются еще на 130 участках. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что выполнили 85% плана.

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Клин

Дороги

Ремонтные работы

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