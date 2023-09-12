Подмосковье 12 сентября 2023, 00:02 Движение на правом мосту через реку Ока на 102 километре Симферопольского шоссе в Серпухове закрыли до 2025 года Минтранс Подмосковья

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С 11 сентября закрыто движение транспорта на правом мосту через реку Ока на 102 километре Симферопольского шоссе в связи с капитальным ремонтом. Ограничения будут действовать до третьего квартала 2025 года.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, существующий мост полностью демонтируют, а также заменят пролетное строение, переустроят несущие опоры и усилят фундамент. Изменения позволят увеличить габарит проезжей части до 15 метров и количество полос движения до трех.

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На время ремонта движение будет открыто только по левому мосту с тремя участками дороги, один из которых — реверсивный.

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