Подмосковье 31 мая 2023, 12:30 Движение на пересечении А-108 и Егорьевского шоссе временно перекрыли в Орехово-Зуеве Минтранс Подмосковья

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На путепроводе, который расположен на пересечении Егорьевского шоссе и А-108, временно остановлено движение машин. Минтранс Подмосковья призвал водителей пользоваться объездом.

Объехать перекрытие можно по старому направлению А-108, а также по Егорьевскому шоссе. Движение транспорта на месте сейчас координируют сотрудники Госавтоинспекции.

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