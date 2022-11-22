Подмосковье 22 ноября 2022, 22:32 Движение на перекрестке Волоколамского шоссе и улицы Володарского оптимизировали в Нахабине

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В Нахабине городского округа Красногорск оптимизировали движение на перекрестке улицы Володарского и Волоколамского шоссе. В Минтрансе Подмосковья уточнили, что здесь перенесли пешеходный переход и светофор.

По сообщению МТДИ, работы провели для снижения аварийности в рамках реализации президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

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Переход и светофор на перекрестке перенесли на 80 метров, совместив таким образом переход через Волоколамское шоссе с выездом с улицы Володарского. Это позволит ликвидировать заторы, снизить вероятность наездов и значительно улучшить движение на перекрестке.

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В пресс-службе Минтранса напомнили, что в июне на улице Володарского по просьбам жителей был построен тротуар. Это обеспечило удобный и безопасный проход для 4,5 тысячи жителей ЖК «Малина» к Волоколамскому шоссе, остановкам общественного транспорта и жилому комплексу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему освещенности дорог в Подмосковье. Жалобы стали чаще поступать от жителей из-за сокращения светового дня.

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