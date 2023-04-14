Подмосковье 14 апреля 2023, 12:23 Движение на Пенягинском шоссе в Красногорске временно ограничат 15 и 16 апреля ГБУ МО "Мосавтодор"

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Минтранс Подмосковья предупредил водителей, что в Красногорске 15 и 16 апреля будет временно ограничено движение на Пенягинском шоссе. Это связано с проведением пасхальных мероприятий.

Дорога будет перекрыта с 08:00 до 17:00 от Пенягинского кладбища до улицы Знаменской. Водителей информируют, что объехать участок можно по улице Речной, Зенитчиков, Генерала Белобородова, а также по Волоколамскому шоссе.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам муниципалитетов Подмосковья подключить все ресурсы для весенней уборки дорог.