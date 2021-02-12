Движение на некоторых подмосковных трассах ограничили из-за уборки снега

В Московской области на некоторых трассах ограничили движение для работы снегоуборочной техники. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

«В Подмосковье, по прогнозам синоптиков, снегопад продлится до 14 февраля, в связи с чем на некоторых трассах региона ограничено движение для работы снегоуборочных машин», — сказано в сообщении.

В полиции не уточнили, какие именно трассы и в каком объеме перекрываются. В главке рекомендовали водителям строго соблюдать скоростной режим и держать дистанцию на дороге.

Жителей призвали по возможности пользоваться общественным транспортом — автобусами и электричками.

Ранее сообщалось, что в регионе подготовили 60 резервных автобусов. Несмотря на непогоду, общественный транспорт будет ходить по расписанию, пообещали в областном министерстве транспорта.

Кроме того, в ночь на субботу, 13 февраля, стоянки автобусов организуют во дворах нескольких жилых комплексов, чтобы утром не терять времени на подачу транспорта.

Сильный снегопад начался Москве и области в ночь на 12 февраля. Пик выпадения осадков придется на 13 число — с полуночи до трех часов дня. Снег продолжит идти до вечера воскресенья, 14 февраля.