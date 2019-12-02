Движение на МЦД-2 восстановлено. Поезда ходят с интервалами из-за человека на путях

В Подмосковье на линии МЦД-2 и Рижском направлении пригородных поездов восстановили движение. Поезда следуют с увеличенными интервалами в сторону Москвы, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Увеличенные интервалы связаны с человеком на путях. Сейчас принимаются меры для введения в график движение электричек.

«По предварительной информации, пешеход нарушил правила безопасного поведения на железной дороге — переходил пути в неположенном месте. Для оказания помощи была вызвана бригада медиков», — отметили в пресс-службе ЦППК.

МЦД бьет рекорды. Центральные диаметры перевезли миллионы пассажиров за 10 дней Подробнее

Ранее, 30 ноября, на линии МЦД-1 отменили два рейса. Это было связано с увеличением количества вагонов в поездах — специалисты проводили сцепление составов.