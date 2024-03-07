07 марта 2024, 16:54
Движение на Можайском шоссе в Одинцове ограничат в ночь на 10-е марта
Движение транспорта ограничат на Можайском шоссе в районе Школьного поселка под Одинцовым в ночь с 9 на 10 марта. Это необходимо для сонтажа балок пролетного строения путепровода над дорогой.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение ограничат с 23:00 9 марта до 06:00 10 марта. На участке будут монтировать балки пролетного строения путепровода в рамках строительства обхода деревни Малые Вяземы.
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.
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