Подмосковье 07 марта 2024, 16:54 Движение на Можайском шоссе в Одинцове ограничат в ночь на 10-е марта Медиасток.рф

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Движение транспорта ограничат на Можайском шоссе в районе Школьного поселка под Одинцовым в ночь с 9 на 10 марта. Это необходимо для сонтажа балок пролетного строения путепровода над дорогой.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение ограничат с 23:00 9 марта до 06:00 10 марта. На участке будут монтировать балки пролетного строения путепровода в рамках строительства обхода деревни Малые Вяземы.

Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Водителей призывают быть внимательными и соблюдать ПДД.

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