Движение на мосту через реку Осетр в Серебряных Прудах перекрыли

Минтранс Московской области, представители Госавтоинспекции региона и сотрудники администрации округа обследовали мост через реку Осетр в Серебряных Прудах. По результатам осмотра было принято решение перекрыть движение по мосту.

Место перекрытия можно объехать по улично-дорожной сети рабочего поселка через улицы Октябрьская, Малая Луговая, Ленина и Привокзальная.

Мост находится в предаварийном состоянии, в сентябре планируется приступят к ремонтным работам. Завершата ремонт весной 2023 года.

В рамках ремонта заменят пролетное строение, полностью отремонтируют сооружение, заменят ограждения и системы водоотвода.