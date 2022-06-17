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    17 июня 2022, 19:45

    Движение на мосту через реку Осетр в Серебряных Прудах перекрыли

    Анастасия Борискова

    Минтранс Московской области, представители Госавтоинспекции региона и сотрудники администрации округа обследовали мост через реку Осетр в Серебряных Прудах. По результатам осмотра было принято решение перекрыть движение по мосту.

    Движение на мосту через реку Осетр в Серебряных Прудах перекрыли

    Место перекрытия можно объехать по улично-дорожной сети рабочего поселка через улицы Октябрьская, Малая Луговая, Ленина и Привокзальная.

    Мост находится в предаварийном состоянии, в сентябре планируется приступят к ремонтным работам. Завершата ремонт весной 2023 года.

    В рамках ремонта заменят пролетное строение, полностью отремонтируют сооружение, заменят ограждения и системы водоотвода.