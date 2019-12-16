Движение на трассе М7 «Волга» временно ограничат. Это нужно для строительства ЦКАД
В Московской области, на 62-м километре трассы М7 «Волга», временно перекроют движение. Ограничения введут рядом с селом Богослово, сообщили в Управлении автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород.
Движение ограничат в ночь на 17 декабря. Приостановят машины три раза на полчаса. Такая мера нужна для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).
«В 00:00, 03:30 и 04:30 движение на участке приостановят на 30 минут для безопасного проведения монтажных работ на строящемся путепроводе ЦКАД. Объезд возможен через Электросталь, Павловский Посад и Кузнецы с выездами на федеральную трассу на 55 и 69 километрах», — отметили в управлении.
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Водителям для проезда заранее продумать новый маршрут. Не стоит забывать и о скоростном режиме.