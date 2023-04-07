Подмосковье 07 апреля 2023, 13:45 Движение на круговом пересечении Лихачевского шоссе оптимизируют в Долгопрудном

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Схема движения на пересечении Лихачевского шоссе, Лихачевского проспекта и Нового бульвара изменится в Долгопрудном с 10 апреля. Там будет организовал нерегулируемый круг вместо перекрестка со светофором.

Как рассказали в Минтрансе, из-за высокого трафика на участке сложно оптимально распределить движение. Там часто образуются заторы, а изменение режима работы светофора не помогло решить проблему.

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«В связи с этим будет устроен нерегулируемый круг на пересечении Лихачевского шоссе, Лихачевского проспекта и Нового бульвара — здесь уберут светофоры и установят знаки. Это повысит безопасность движения — на круговом перекрёстке транспорт движется на меньшей скорости, потоки сливаются, а не пересекаются», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Круговое движение на перекрестках считается безопасным и эффективным. Благодаря нему улучшается пропускная способность и уменьшается время ожидания.

Кроме того, на Лихачевском шоссе увеличат заездные карманы на остановках общественного транспорта «Заводская улица», «Нагорная улица» и «Спортивная улица».

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