Движение на двух улицах в Мытищах перекроют с 7 ноября из-за строительства развязки | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 22:28 Движение на двух улицах в Мытищах перекроют с 7 ноября из-за строительства развязки

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7 ноября с 00:00 в Мытищах будет перекрыто движение транспорта на улицах Фрунзе и Мира. Перекрытие необходимо для строительства развязки на 20-м километре Ярославского шоссе.

Частичное ограничение движения на улицах Фрунзе и Мира в Мытищах будет действовать до окончания работ. Строительство планируют завершить в декабре 2022 года.

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Движение транспорта в сторону улицы Мира на время работ будет проходить через МКАД или Олимпийский проспект

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Появление новой развязки позволит улучшить дорожную обстановку и повысить безопасность движения.