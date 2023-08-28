Подмосковье 28 августа 2023, 12:57 Движение на двух участках трассы М-7 временно перекроют в Подмосковье Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Ночью 29, 30 и 31 августа запланированы монтажные работы на трассе М-7 «Волга» в Подмосковье. Движение транспорта будет перекрыто на двух участках дороги.

Минтранс Подмосковья сообщил, что ограничение продлится не более 30 минут. Движение перекроют на отметке 32,3 километра автомагистрали в районе Новой Купавны Богородского городского округа.

Реклама

Еще одно ограничение будет введено на 80,4 километра трассы возле деревни Плотава в Павлово-Посадском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».