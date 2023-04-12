12 апреля 2023, 14:41
Движение на двух перекрестках Пятницкого шоссе оптимизируют в Солнечногорске
Два перекрестка на Пятницком шоссе модернизируют в деревне Голубое под Солнечногорском. Это позволит оптимизировать движение, повысить пропускную способность и обезопасить жителей округа.
На пересечении Пятницкого и Георгиевского шоссе удлинят карман для левого поворота. Это увеличит пропускную способность участка с четырех до 30 машин.
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На пересечении Пятницкого шоссе с улицей Жилинской нарисуют двухполосную разметку на мосту через реку Горетовку и сделают удобный выезд из жилого комплекса «Зеленоградский». А для безопасности пешеходов обустроят тротуар от моста до магазина на Трехсвятской улице.
«В Голубом у нас одна из самых напряженных ситуаций с транспортной инфраструктурой. По поручению губернатора Андрея Воробьева Минтранс региона до июня выполнит комплекс мероприятий, который позволит оптимизировать движение, повысить пропускную способность и безопасность более 15 тысяч жителей», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Работы на этих участках завершат в июне 2023 года.
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Солнечногорск
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