Подмосковье 04 июля 2023, 17:14 Движение на двух перекрестках оптимизировали в деревне Голубое под Солнечногорском Центр безопасности дорожного движения Подмосковья

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Два перекрестка модернизировали в деревне Голубое под Солнечногорском. Объекты расположены на Пятницком шоссе.

Как объяснили в Минтрансе Подмосковья, работы позволили оптимизировать движение и повысить пропускную способность и безопасность свыше 15 тысяч жителей.

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На перекрестке Пятницкого и Георгиевского шоссе добавили полосу для проезда по основному ходу и удлинили левоповоротный карман от 40 до 200 метров. Это позволило увеличить пропускную способность с четырех до 30 автомобилей. На пересечении улицы Жилинского и Пятницкого шоссе тоже добавили полосу для проезда по основному ходу и переразметили мост для разделения направления потоков. Это сделало удобнее выезд из жилого комплекса «Зеленоградский».

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