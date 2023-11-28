Подмосковье 28 ноября 2023, 17:08 Движение на двух переездах в Новосидорихе и Лобне временно ограничат с 29 ноября ЦППК

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Движение автомобилей на пересечении с Шатурским шоссе в деревне Новосидорихе, а также на улице Батарейной в Лобне временно ограничат с 29 ноября. Корректировки вызваны ремонтно-путевыми работами.

Переезд в Новосидорихе перекроют 29 ноября с 08:00 до 16:00, а в Лобне движение на переезде будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе с 29 ноября по 2 декабря в период с 00:00 часов до 06:00.

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