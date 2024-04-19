Подмосковье 19 апреля 2024, 15:54 Движение на дороге Маришкино — Виноградово откроют 20 апреля Медиасток.рф

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Автомобильное движение на автодороге Маришкино — Виноградово в Воскресенске вновь откроют утром 20 апреля. Ранее дорогу перекрывали из-за наводнения.

Рабочие очистили дорожное покрытие от мусора и веток, обеспечив безопасность передвижения транспорта. Также проводится постоянный мониторинг уровня воды в реках с помощью ультразвуковых датчиков и системы видеонаблюдения «Безопасный регион».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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