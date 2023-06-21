Подмосковье 21 июня 2023, 17:36 Движение на 46-м километре трассы «Нева» в Подмосковье ограничат в ночь на 22 июня ГК "Автодор"

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Минтранс Подмосковья предупредил, что в ночь на 22 июня на 46-м километре трассы М-11 «Нева» в Солнечногорске будет ограничено движение. Это нужно для того, чтобы провести монтаж рамной конструкции опоры автоматизированной системы управления дорожным движением.

Движение в сторону Москвы перекроют в интервале с 02:00 до 05:00. Объезд возможен через дороги А-107 и М-10 «Россия».

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Минтранс призывает водителей быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.