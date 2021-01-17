Движение машин по Митяевскому и Черкизовскому мостам ограничили в Коломне

В Коломне временно ограничили движение автомобилей по Митяевскому и Черкизовскому мостам. Такое решение приняли из-за угрозы повреждения конструкции моста льдом.

Об этом сообщил Минтранс Московской области. В ведомстве уточнили, что автомобильное движение по Митяевскому мосту в Коломне ограничили с 15 января, а по Черкизовскому — с 16 января. Такое решение приняли, чтобы избежать аварийных ситуаций и предотвратить угрозу жизни водителям.

«В связи с резким понижением температуры выше по течению моста образовались обширные ледяные поля, которые создали угрозу повреждения конструкций моста», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что решение о дальнейшей работе моста будут принимать после того, как улучшится обстановка со льдом.