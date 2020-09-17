Движение по маршруту 1208к в Путилкове оперативно восстановили после сбоя. Контроль за ним усилят
Автобусы №1208к, следующие из ЖК «Мортонград Путилково» до метро «Сходненская», не останавливались и не осуществляли посадку пассажиров чуть более часа. С 10:45 работу маршрута восстановили.
Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявила, что ведомство направило перевозчику требование о соблюдении транспортной работы маршрута в полном объеме и взяло его под контроль.
Генеральный директор управляющей компании группы «Автолайн» Игорь Яхонтов отметил, что в ситуации разобрались на заседании административной комиссии, после чего маршрут заработал в штатном режиме. Компания принесла извинения пассажирам.
«В 10:45 конфликт был улажен. Мы приносим глубочайшие извинения жителям „Мортонграда“, надеемся, что таких ситуаций в дальнейшем не будет. Мы сделали выводы, усилим контроль за работой этого маршрута. С 10:45 он работает в штатном режиме по расписанию полным выпуском — 16 автобусов среднего класса. Обращений с этого времени к нам больше не поступало», — уточнил Яхонтов.