11 февраля 2022, 02:53
Движение грузовиков временно ограничат на Быковском переезде в Подмосковье
В Раменском с 15 марта ограничат движение грузовиков на Быковском переезде
В Раменском городском округе с 15 марта начнет действовать временное ограничение движения для грузовиков. Большегрузы не пустят на Быковский переезд.
Ограничение связано со строительством путепровода через железную дорогу в районе платформы Быково. Оно будет действовать круглосуточно с 15 марта 2022-го по 1 мая 2025-го на переезде между Южным проспектом и Интернациональной улицей в поселке Удельная.
Источник фото: телеканал «360»
Запрет распространяется на грузовые транспортные средства с грузом или без него с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны. На дорогах установят соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.
Водителей попросили учитывать эти данные при планировании поездок.