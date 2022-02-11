Движение грузовиков временно ограничат на Быковском переезде в Подмосковье

В Раменском городском округе с 15 марта начнет действовать временное ограничение движения для грузовиков. Большегрузы не пустят на Быковский переезд.

Ограничение связано со строительством путепровода через железную дорогу в районе платформы Быково. Оно будет действовать круглосуточно с 15 марта 2022-го по 1 мая 2025-го на переезде между Южным проспектом и Интернациональной улицей в поселке Удельная.

Источник фото: телеканал «360»

Запрет распространяется на грузовые транспортные средства с грузом или без него с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны. На дорогах установят соответствующие дорожные знаки и информационные щиты.

Водителей попросили учитывать эти данные при планировании поездок.