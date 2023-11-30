Подмосковье 30 ноября 2023, 02:00 Движение грузовиков на дороге Старосимферопольское шоссе — Слащево в Подольске ограничат со следующего года Минтранс Подмосковья

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С 1 января 2024 года на региональной дороге Старосимферопольское шоссе — Слащево в поселке Подольской МИС в Подольске проезд грузовиков весом более пяти тонн ограничат. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Теперь, чтобы проехать от предприятий на улице Академика Горячкина, Симферопольское и Старосимферопольское шоссе, нужно воспользоваться улицами Складской и Промышленной, не въезжая в поселок.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.

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