30 ноября 2023, 02:00
Движение грузовиков на дороге Старосимферопольское шоссе — Слащево в Подольске ограничат со следующего года
С 1 января 2024 года на региональной дороге Старосимферопольское шоссе — Слащево в поселке Подольской МИС в Подольске проезд грузовиков весом более пяти тонн ограничат. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Теперь, чтобы проехать от предприятий на улице Академика Горячкина, Симферопольское и Старосимферопольское шоссе, нужно воспользоваться улицами Складской и Промышленной, не въезжая в поселок.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 — скоростная трасса от Москвы до Казани.
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