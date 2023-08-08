Подмосковье 08 августа 2023, 17:58 Движение грузовиков на боковых проездах трассы М-1 временно ограничат в Подмосковье Unsplash

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С 11 августа в Подмосковье временно ограничат движение грузовых автомобилей на боковых проездах трассы М-1 «Беларусь». Об этом сообщили в региональном Минтрансе со ссылкой на ГК «Автодор».

Изменения коснутся автомобилей с разрешенной максимальной массой более 15 тонн. Они будут действовать на участке трассы М-1 с 45-го по 64-й километр в интервале с 10:00 до 22:00. В другие часы проезд будет открыт для всех.

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Отмечается, что данные меры позволят уменьшить нагрузку на боковые проезды, предназначенные для связи близлежащих территорий, а также снизить риск аварий с грузовиками на этом участке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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