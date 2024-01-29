Подмосковье 29 января 2024, 15:39 Движение автомобилей на трех переездах ограничат в Подмосковье с 30 января Unsplash

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Движение автомобилей временно ограничат на трех переездах в Подмосковье с 30 января. Речь идет об участках в деревне Новосидориха Шатурского района и на станции Кривандино в Московской области. Движения возобновят 1 февраля.

На переезде в деревне Новосидориха, на пересечении с Шатурским шоссе, ограничения будут действовать 31 января с 09:00 до 18:00.

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