Подмосковье 28 января 2023, 20:59 Движение автобусов по сокращенному маршруту через Лужники возобновили в Кашире

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С 20 января возобновилось движение автобусного маршрута № 43 Кашира — Ступино через деревню Лужники. Теперь местные жители смогут экономить до получаса времени в пути.

Автобусы по маршруту временно перестали курсировать из-за ремонта моста через Оку, который стартовал в июне 2020 года. Вместо него жители двух городов могли ездить только на автобусах № 57, которые заезжали на трассу М-4.

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В декабре прошлого года работы на мосту завершились. Теперь автобусы будут совершать 34 рейса в будни и 30 — по выходным. Время в пути составит примерно 50 минут.

«Стоимость проезда по единой транспортной карте — 79,9 рубля, по безналичной банковской карте — 80 рублей», — сообщила начальник отдела автодорог, транспорта и связи управления строительства округа Юлия Соснюк.

Многим было неудобно ездить на автобусах № 57. Например, студентам ступинского филиала МФЮА можно было доехать по этому маршруту к первой паре, однако поездка ко второй создавала массу проблем.

«Приходилось сначала добираться на автобусе до вокзала в Кашире, садиться на электричку, ехать до Ступина. Там на вокзале снова ждать автобус, доезжать до центра города и еще идти пешком. На это уходило от полутора до двух часов», — поделился студент из Каширы Степан Фетисов.

В этом году дорогу перед новым мостом через Оку полностью отремонтируют. Также с января этого года изменился маршрут № 381 Кашира — Москва. Теперь автобус следует через Ступино.

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