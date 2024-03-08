Подмосковье 08 марта 2024, 15:10 Движение автобусов маршрута № 20М синхронизировали с МЦД-3 в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки согласовали время отправления автобусов маршрута № 20М с расписанием МЦД-3. Благодаря усилиям перевозчика и экспертов министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сократился временной интервал прибытия автобусов.

Автобус № 20М связывает жилой комплекс «Солнечная система» и центр города. С открытием третьей линии Московских центральных диаметров спрос на данном маршруте возрос, что ранее вызывало интервалы движения от восьми до 15 минут.

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Как сообщил руководитель по эксплуатации компании «Автоэкспресс» Александр Устюхин, после обращения в министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за помощью в координации работы автобусов с МЦД, нам удалось создать эффективный транспортный продукт.

Сейчас автобусы маршрута № 20М прибывают на станцию Химки каждые пять минут начиная с 7:17 до 7:37 утра, а поезда МЦД-3 отправляются в Москву с интервалом в пять минут, начиная с 7:19 до 7:39. Вечером действует такой же график.

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