«Двигаться в одном направлении». Брынцалов пояснил, как работать над темами из обращения Воробьева

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил в ходе ежегодного обращения основные направления развития региона. Для их реализации всем представителям региональной власти следует двигаться в одном направлении.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прокомментировал фразу главы региона «лучше хайп, чем фиаско».

«В каждой шутке есть доля правды. <…> Если что-то заявляешь, на примере сегодняшнего обращения, это надо реализовывать. Нужно понять, выяснить, кто что делает, за что отвечает. <…> Чтобы все находили возможность двигаться в одном направлении», — сказал он.

На воплощение в жизнь всех замыслов, подчеркнул Брынцалов, должны быть нацелены главы муниципальных образований, депутатский корпус, члены правительства и федеральные структуры, которые находятся и взаимодействуют с областью.

«Проактивная политика в регионе должна проводиться по самым важным, ключевым направлениям, которые сегодня были обозначены. <…> Это все совершенно четкие и понятные тезисы, которые сегодня были изложены», — заметил председатель Мособлдумы.