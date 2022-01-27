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    27 января 2022, 16:38

    «Двигаться в одном направлении». Брынцалов пояснил, как работать над темами из обращения Воробьева

    Председатель Мособлдумы Брынцалов: для развития региона всем нужно идти в одном направлении

    Александра Ломейко, Ирина Люлина, Ксения Чернухина

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил в ходе ежегодного обращения основные направления развития региона. Для их реализации всем представителям региональной власти следует двигаться в одном направлении.

    «Двигаться в одном направлении». Брынцалов пояснил, как работать над темами из обращения Воробьева

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов прокомментировал фразу главы региона «лучше хайп, чем фиаско».

    «В каждой шутке есть доля правды. <…> Если что-то заявляешь, на примере сегодняшнего обращения, это надо реализовывать. Нужно понять, выяснить, кто что делает, за что отвечает. <…> Чтобы все находили возможность двигаться в одном направлении», — сказал он.

    На воплощение в жизнь всех замыслов, подчеркнул Брынцалов, должны быть нацелены главы муниципальных образований, депутатский корпус, члены правительства и федеральные структуры, которые находятся и взаимодействуют с областью.

    «Проактивная политика в регионе должна проводиться по самым важным, ключевым направлениям, которые сегодня были обозначены. <…> Это все совершенно четкие и понятные тезисы, которые сегодня были изложены», — заметил председатель Мособлдумы.